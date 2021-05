Home run ou pas ?

Lors d'un match de baseball entre les Padres de San Diego et les Pirates de Pittsburgh aux États-Unis, une analyse au ralenti sur écran géant a dû être nécessaire pour voir si une balle était sortie du terrain, et donc permettait un home run. SPOILER : Un spectateur a raté la balle. Celle-ci lui a alors tapé l'entrejambe, a rebondi et est revenue sur le terrain. Afficher le spoil

balle baseball entrejambe fail home run spectateur