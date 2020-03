Un homme de 95 ans rejoue du piano depuis son AVC

Après plusieurs années sans jouer depuis qu'il a fait un AVC, Julian Lee, un vieil homme âgé de 95 ans, retrouve instinctivement les accords au piano de la chanson « After You've Gone » en compagnie de ses amis James Morrison, à la trompette, et Don Burrows.

