Un homme frôle la mort lors d'un accident d'ascenseur

Samedi 8 janvier 2022 à Taizhou, en Chine, un homme a déposé de la marchandise sur un transpalette dans un ascenseur d'une usine, mais les câbles de l'ascenseur ont cédé juste après que l'homme ne sorte de la cabine. Par la suite, l'homme a expliqué que l'ascenseur peut généralement supporter plus d'une tonne de marchandises, et que cette fois-ci, les marchandises ne pesaient qu'un peu plus de 300 kilos. Il a eu beaucoup de chance !

