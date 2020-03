Un homme répand sa salive sur une barre de métro (Bruxelles)

Masque sur le visage et bière à la main, un homme ivre étale sa salive sur une barre de métro à Bruxelles, en Belgique, en pleine période de coronavirus. L'individu a été interpellé par la police et la rame de métro retirée du service pour être désinfectée. À savoir que les métros sont nettoyés et désinfectés quotidiennement par les services spécialisés de la compagnie de transport.

