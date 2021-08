Il se jette dans une voiture pour l'empêcher de s'encastrer dans une maison

A Castro dans la région de Campos Gerais do Paraná au Brésil, une caméra de surveillance a filmé un homme sauter dans une voiture pour l'empêcher de s'encastrer dans une maison. Une voiture sans conducteur dévalait une pente et se dirigeait droit vers des maisons. L'homme a sauté par la fenêtre conducteur de la voiture et a pu l'arrêter à temps.

