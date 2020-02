Homme vs Autruche

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Un homme voit des autruches dans le jardin et descend de son balcon pour aller courir avec elles. Mais une des autruches va courir après lui et l'attaquer. Maladroit, l'homme n'arrête pas de tomber et l'autruche en profite à chaque fois pour lui marcher dessus. La personne qui filme est morte de rire

attaque autruche chute courir homme