Un horticulteur interpelle des voleurs de cerises (Pont-de-lâ€™IsÃ¨re)

Un horticulteur interpelle des voleurs de cerises (Pont-de-l’Isère)

Lecteur : Koreus Facebook Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Samedi 6 juin 2020 à Pont-de-l’Isère dans la Drome en France, un horticulteur a interpellé des voleurs de cerises pendant un Live Facebook et en a profité pour pousser un coup de gueule. Les voleurs repartaient à vélo après avoir volé des cerises. Aurélien, agriculteur et adjoint au maire Bourg-lès-Valence, les a suivis en voiture et a stoppé les voleurs pour leur faire la morale et sensibiliser les internautes sur ce fléau.

agriculteur cerise coup france gueule horticulteur velo voleur