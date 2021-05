Course de voiture sur un tapis de course

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Comme son nom l'indique, la chaine Treadmill Championship Racing s'est spécialisée dans la course de petites voitures Hot Weels sur tapis de course. Un concept amusant. Ici, 40 petites voitures s'affrontent dans une course Demolition Derby où tous les coups sont permis.

course hot jouet tapis voiture wheels