Hyperlapse à partir de 1272 photos Instagram

L'internaute Sam The Cobra a réalisé un hyperlapse à travers la ville de New York à partir de 1272 photos sélectionnées sur Instagram. 200 heures de travail ont été nécessaires pour la réalisation de cette vidéo. Musique : Grima x Azza « The Damn Guy »

hyperlapse instagram new-york photo