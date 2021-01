I feel good

Deux femmes font du lip-sync sur la chanson « I Feel Good » . Une des deux femmes traverse l'écran en faisant des grimaces et en faisant un drôle de bruit. « I Got You » plus connue sur le nom « I Feel Good » a été écrite en 1964 par James Brown et est sa chanson la plus connue.

