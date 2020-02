Illusion de la vitesse perçue (Train)

Ce train va vite ou lentement ? Pas évident, car notre perception de la vitesse change en fonction du zoom de la caméra. Quand on observe le paysage depuis la cabine d'un train, on a l'impression que le train avance rapidement si on dézoome et que le train va plus lentement quand on zoome sur les rails au loin. Une vidéo réalisée par Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka)

