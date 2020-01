Les internautes trollent Sibeth Ndiaye

Lundi 27 janvier 2020, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a proposé aux internautes, via son compte Twitter, de lui poser des questions en amont du Conseil des ministres. « Chaque veille du Conseil des Ministres, vous pourrez me poser vos questions en commentaires. Et je répondrai à celles tirées au sort, à l’issue du compte-rendu du Conseil des Ministres. À vos commentaires ! », a-t-elle expliqué. Une initiative rapidement détournée par les internautes qui s'en sont donné à cœur joie en posant des questions toutes plus absurdes les unes que les autres. Un extrait de l'émission « Bourdin Direct » diffusée le 29 janvier sur RMC Découverte.

internaute ndiaye politique question reponse troll twitter