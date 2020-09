James Bond - Mourir peut attendre (Trailer #2)

Universal Pictures vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce du film d'espionnage américano-britannique « Mourir peut attendre » (No Time to Die), 25ème aventure cinématographique de James Bond, réalisé par Cary Joji Fukunaga et dont la sortie en salles est prévue pour le 11 novembre 2020. James Bond n'est plus en service et profite d'une vie tranquille aux côtés de Madeleine Swann. Mais son répit est de courte durée car l'agent de la CIA Felix Leiter fait son retour pour lui demander son aide. Sa mission, qui est de secourir un scientifique enlevé, va se révéler plus traître que prévu et mener 007 sur la piste de Safin, un ennemi possédant une nouvelle technologie particulièrement dangereuse.

