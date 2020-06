Jeu avec un œuf

Deux personnes tapent, à tour de rôle, le plus rapidement possible sur une boite en plastique qui protège un œuf, le but du jeu étant de retirer la boite par surprise afin que l'adversaire éclate l’œuf. Visiblement, le gagnant de cette partie est très content !

boite eclater jeu oeuf taper