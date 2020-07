J'irai mourir dans les Carpates (Trailer)

La bande-annonce du film « J'irai mourir dans les Carpates » réalisé par Antoine de Maximy, dont la sortie est prévue pour le 16 septembre 2020. Parti tourner un épisode de « J'irai dormir chez vous » dans les Carpates, Antoine de Maximy est victime d'un accident de la route. Sa voiture est emportée par une rivière. Alors que son corps n'est pas retrouvé, ses bagages et sont matériel sont cependant rapatriés à Paris. Sa monteuse attitrée, Agnès, décide d'achever cet épisode ultime malgré l'accident. Après avoir visionné les rushes, elle débute le montage. Très rapidement, certains détails attirent son attention. Agnès a des doutes et pense que toute cette histoire n'est finalement pas aussi simple. Elle tente d'en savoir plus, avec l'aide du lieutenant de police Laurent Laugier.

