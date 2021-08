La joie de la marathonienne Mieke Gorissen (JO 2021)

Samedi 7 août 2021 lors des Jeux olympiques de Tokyo, les larmes de joie de la marathonienne belge Mieke Gorissen lorsqu'elle a appris qu'elle a terminé l'épreuve à la 28ème place, en 2h34'24'', alors qu'elle espérait simplement finir la course. À 38 ans, cette professeure de mathématique et de physique dans le Limbourg participait à sa première grande compétition internationale. « Je n’en reviens pas, j’étais déjà contente d’avoir atteint l’arrivée. J’ai atteint mon objectif et je peux en être fière. J’ai simplement pensé à avancer pas par pas et aussi à mon mari. Il doit aussi être content. Je l’ai appelé hier soir en pleurant car je paniquais après que le départ a été avancé d’une heure et cela perturbait mon planning. J’ai commencé un peu trop vite et j’ai commencé à ralentir mon rythme au niveau du kilomètre 12. J’ai ensuite rattrapé d’autres concurrentes et cela m’a donné un boost. En arrivant au pointage des 30 kilomètres, j’ai commencé à me rendre compte que j’allais arriver au bout. Je n’aurais pas osé le parier », a-t-elle déclaré après la course.

