Jonglage de Noël sur un piano

Le jour de Noël, un homme joue le cantique anglais de Noël « We Wish You a Merry Christmas » (Nous vous souhaitons un joyeux Noël) en jonglant avec des balles qu'il fait rebondir sur les touches d'un piano synthétiseur

balle jonglage musique noel piano