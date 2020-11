Un journaliste s'introduit dans une vidéoconférence de l'Union européenne

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Après avoir découvert un identifiant et une partie d'un code confidentiel (cinq chiffres sur six) sur une photo postée sur Twitter par la ministre néerlandaise de la Défense Ank Bijleveld, le journaliste néerlandais Daniël Verlaan, du service Technologie de la rédaction RTL Nieuws, a réussi à s'introduire dans une vidéoconférence confidentielle des ministres de la Défense de l'Union européenne, vendredi 20 novembre 2020. S’en est alors suivi un dialogue avec Josep Borrell, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui lui a conseillé de rapidement se déconnecter en lui faisant remarquer le caractère criminel de son intrusion. La conférence a aussitôt été annulée pour des raisons évidentes de sécurité.

defense europeenne hackeur journaliste ministre union videoconference