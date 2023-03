Toujours vérifier le judas avant d'ouvrir

Lecteur : Koreus Dailymotion Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Quand on sonne à la porte, toujours vérifier le judas avant d'ouvrir. Dans la vidéo, on sonne à la porte, la personne vérifie le judas et ouvre sans hésitation. SPOILER : Dans le judas, il a vu un décolleté de femme, en ouvrant il découvre un policier avec un téléphone à la main affichant le décolleté. Afficher le spoil

decollete femme judas police porte sonnette