Kaamelott : Premier Volet (Trailer)

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

La bande-annonce du film « Kaamelott : Premier Volet », écrit et réalisé par Alexandre Astier, dont la sortie en salles est prévue pour le 21 juillet 2021. Lancelot du Lac et ses mercenaires font régner la terreur sur le Royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance...

bande-annonce kaamelott trailer