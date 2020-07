Un kayakiste sauve un cerf de la noyade

Alors qu'il faisait du kayak avec des amis sur la rivière Candigliano près de Saint-Marin, en Italie, Fabrizio Capizzo est venu au secours d'un jeune cerf qui était pris au piège dans le courant et ne pouvait pas sortir de l'eau. Il est parvenu à attraper le pauvre cervidé sur son embarcation et a pagayé d'une seule main jusqu'à une zone plus calme, puis un ami a hissé l’animal hors de l’eau. Trop fatigué pour prendre la fuite, le cerf est resté allongé sur le sol pendant quelques instants en compagnie des kayakistes, sain et sauf.

