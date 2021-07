Le premier mème 50 ans avant le web

Au cours de la Seconde Guerre Mondiale, un bonhomme au gros nez s’impose aux quatre coins du monde. Son nom ? « Kilroy was here », un graffiti énigmatique qui fait parler depuis 80 ans, de Staline à Bugs Bunny. Car non, la viralité n’est pas l’apanage des mèmes. Alors qui est Kilroy ? « Le premier mème 50 ans avant le web » est un épisode de la série documentaire Gymnastique diffusée sur Arte.

culture graffiti histoire kilroy meme