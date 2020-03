Pourquoi il est important de bien se laver les mains

Une personne portant des gants nous montre comment bien se laver les mains. Elle met de la peinture noire sur ses gants et commence à frotter. Si on se contente de frotter seulement l'intérieur de ses mains, le savon reste à l'intérieur. Il faut donc bien frotter entre les droits et sur le dessus pour répandre le savon partout et désinfecter les mains entièrement.

comment coronavirus doigt gant laver main savon technique