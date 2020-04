« Ils enterrent des Pokémon »

Ce samedi 4 avril 2020, le journaliste et éditorialiste économique Emmanuel Lechypre a fait une remarque déplacée sur le plateau de BFMTV pendant l’hommage chinois aux victimes du coronavirus. Croyant que son micro était coupé, il s'est permis de chuchoter « Ils enterrent des Pokémon » alors que les images montraient des officiers et des médecins chinois dans un moment de recueillement national de trois minutes. Il a rapidement présenté ses excuses en plateau et sur les réseaux sociaux. Les chaînes BFMTV et BFM Business ont pris la décision de mettre en retrait le journaliste pour une durée d'une semaine.

