Une leçon d'informatique à porté de toutes les bourses

Sur sa chaine YouTube, Bernard publie régulièrement des vidéos où il raconte des petites histoires. Le 7 mai dernier, il a proposé une petite leçon d'informatique. Il commence par un petit rappel, 1 Mo = 1 Mega-octet = 1 000 000 octets et 1 Go = 1 Giga-octet = 1 000 Mo, soit 1 000 000 000 octets (un milliard d’octets). Un spermatozoïde possède 37 Mo d'informations ADN. Il y a 100 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Ce qui nous amène à considérer qu'une éjaculation représente un transfert d'environ 1 578 Go en 3 secondes. Ce qui nous amène à 526 Go en 1 seconde, c'est à dire 8 000 fois plus qu'une connexion USB 2, et 10 000 fois mieux que la fibre optique ! Comme le dit une amie qui a le sens de la formule : « Nom d'une pipe ! Ça fait beaucoup d'informations à avaler d'un seul coup ! ». Une leçon d'informatique à portée de toutes les bourses

