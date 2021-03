Le Front de Libération des Poubelles en action

Une poubelle appartenant au FLP (Front de Libération des Poubelles) participe à une action coup de poing : elle roule librement dans rue de Ballouneh, au Liban, en menaçant les voitures tout en libérant les autres poubelles qu’elle croise sur son chemin pour les rallier à sa cause. La révolution est en marche, et rien ne pourra plus l’arrêter !

