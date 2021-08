Like and Follow

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Lorsqu'un jeune garçon prend conscience de la beauté et des dangers qui l'entourent, son fidèle smartphone l'aide à recentrer son attention sur son écran. « Like and Follow » est un court-métrage d'animation sur l'addiction au téléphone portable, réalisé par Brent Forrest et Tobias Schlage.

addiction animation court-metrage follow like smartphone telephone