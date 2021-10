Un livreur Amazon jette accidentellement un colis sur un toit

À San Diego, en Californie, un client Amazon a reçu ce message sur son téléphone: « Bonjour, c’est votre livreur Amazon. Ça paraît absurde mais j’ai accidentellement jeté un colis sur le toit de votre maison. Est-ce ce que vous avez une échelle à me prêter ? ». En regardant la vidéo capturée par sa caméra de surveillance, on peut voir le livreur Amazon fait un geste brusque, sans doute dérangé par un insecte, et échapper le colis qui a alors volé sur le toit. Le lendemain, le propriétaire a utilisé un escabeau et un bâton pour récupérer le colis.

amazon colis livreur toit