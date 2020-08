Une loutre monte sur un bateau pour échapper à une orque

Le 26 juillet 2020 à Halibut Cove en Alaska, une loutre chassée par une orque s'est réfugiée sur un bateau pour éviter de se faire manger. Après quelques instants, la loutre est retournée à l'eau et un jeu de chat et de la souris s'en est suivi. La loutre tournant autour du bateau et remontant à bord quand l'épaulard était trop menaçant. L'orque s'est finalement éloignée du bateau et la loutre a plongé dans l'eau en toute sécurité.

