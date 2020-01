Macron fait son Chirac à Jérusalem

Emmanuel Macron a été invité par Israël pour commémorer le 75e anniversaire de la libération du camp nazi d’Auschwitz. Mercredi 22 janvier 2020, alors qu'il se rendait à l'église Sainte-Anne de Jérusalem, Macron s'est énervé en anglais contre les policiers israéliens « I don’t like what you did in front of me » (Je n'aime pas ce que vous avez fait devant moi) et a demandé aux policiers de quitter l'église (territoire français) « Go outside » (dehors ! ). Puis il a continué en disant « Tout le monde connaît les règles, personne n’a besoin de provoquer personne, on reste calme [...] S’il vous plaît, respectez les règles telles qu’elles sont depuis des siècles, elles ne changeront pas avec moi ». Une scène qui rappelle l'incident avec Jacques Chirac le 22 octobre 1996.

