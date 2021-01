Le maire de Roche-la-MoliÃ¨re prÃ©sente ses vÅ“ux en musique

Le maire de Roche-la-Molière présente ses vœux en musique

Faute de pouvoir organiser des rassemblements pour présenter ses vœux pour l'année 2021 en raison de la crise du coronavirus, le maire de Roche-la-Molière (Loire), Eric Berlivet, a présenté ses vœux en musique en parcourant, aux côtés de ses adjoints, les rues de sa commune pendant toute la première semaine de janvier sur un camion sonorisé diffusant des tubes des années 80, de Patrick Sébastien ou de la Compagnie Créole. N'ayant pas peur du ridicule, le maire, ancien DJ dans les années 90, a déclaré : « Si c'est mal interprété, trop décalé, qu'on passe pour des blaireaux, ça ne me dérange absolument pas ! Et si on peut donner un peu de bonne humeur dans cette période très morose, très sombre, c'est ça le plus important ! »

2021 berlivet maire musique parade roche-la-moliere voeux