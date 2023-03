Fabriquer une mallette en bambou

L'artisan japonais Hideaki Hosokawa nous montre les différentes étapes de la fabrication d'une mallette en bambou à partir d'un seul bambou. Après avoir travaillé pour une entreprise à Tokyo de 20 à 31 ans, Hideaki Hosokawa est entré à l'école des arts traditionnels de Kyoto en 2005 et il a étudié l'artisanat du bambou pendant deux ans. Après avoir obtenu son diplôme, il a créé sa propre entreprise d'artisanat du bambou et a ouvert en 2011 son atelier de bambou, Kisetsu. Hideaki Hosokawa fabrique différents objets en bambou comme des mallettes, des sacs et des valises. Une version longue de la vidéo est disponible sur YouTube.

