Un enfant suspendu au dessus du vide attaché à une corde pour récupérer un chat

Depuis le balcon du 4e étage d'un immeuble à Nanchong en Chine, une grand-mère a suspendu son petit fils de 7 ans à une corde au-dessus du vide pour récupérer son chat à l'étage inférieur. Le chat s'est retrouvé sur un rebord au 3e étage de l'immeuble. Comme les voisins n'étaient pas là, la femme a eu l'idée d'utiliser son petit fils pour le récupérer. Elle l'a accroché à une corde et l'a fait descendre jusqu'à l'étage inférieur. L'enfant a pris le chat et l'a mis dans le sac. La mamie a ensuite remonté le chat, sain et sauf. La vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux chinois. La femme a expliqué qu'elle avait pensé à envoyer son fils mais il était trop lourd, elle a préféré utiliser son petit fils qui ne pesait que 20 kg. Elle a admis son erreur et a expliqué que si c'état à refaire, elle ne recommencerait pas.

