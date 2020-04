Man 2020

Quand l'humain n'est pas là, la nature danse. Il s'agit d'une version 2020 de l'animation « Man » réalisée 2012 par Steve Cutts. Musique : Edvard Grieg « In the Hall of the Mountain King »

2020 animal animation confinement humain man nature