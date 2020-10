Si The Mandalorian était un anime

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

A quoi ressemblerait la série The Mandalorian si c'était un anime ? Après Game of Thrones, Rick et Morty et Fortnite, le YouTubeur Malec a imaginé à quoi ressemblerait la série The Madalorien si c'était un anime (série d'animation japonaise). Pour réaliser cette vidéo, Malec s'est fortement inspiré de Cowboy Bebop, une série parlant également de chasseurs de primes

animation anime chasseur madalorian malec manga prime serie