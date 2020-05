Manifestation devant le CHU de Nantes

Lecteur : Koreus Twitter Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Lundi 11 mai 2020, premier jour de déconfinement, près de 300 manifestants se sont réunis devant le CHU de Nantes à 19h pour soutenir les soignants et dénoncer la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Ce rassemblement, qui a duré un peu plus de deux heures, avait été annoncé sur Internet, notamment par le groupe « Nantes Révoltée » et plusieurs pages de Gilets jaunes.

chu coronavirus hopital manifestation nantes