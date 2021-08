Le marathonien Morhad Amdouni renverse des bouteilles (JO 2021)

Dimanche 8 août 2021 lors des Jeux olympiques de Tokyo, le marathonien français Morhad Amdouni a créé la polémique en renversant toute une rangée de bouteilles d'eau lors d'un ravitaillement au kilomètre 28 de la course. Un comportement vivement critiqué, décrit comme « antisportif » et contre « les valeurs même de l’olympisme ». Geste maladroit dû à la fatigue ou tentative de nuire à ses concurrents ? Sur les réseaux sociaux, Morhad Amdouni s'est excusé auprès des athlètes, évoquant « un coup dur » et un manque de lucidité durant la fin de son parcours. « J'étais à bout. Je n'étais plus moi-même », a-t-il déclaré. Il a finalement terminé à la 17ème place, marathon remporté par le Kényan Eliud Kipchoge, déjà vainqueur aux JO de Rio en 2016.

amdouni bouteille jo marathon renverser