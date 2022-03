Faire une marche arrière devant une voiture auto-école (Pologne)

Le 18 mars 2022 dans une ville de Wola Rzędzińska en Pologne, un automobiliste a voulu impressionner un élève d'auto-école en faisant une jolie marche arrière. Plus sérieusement, le conducteur a trop appuyé sur l'accélérateur et a paniqué. Il a envoyé sa voiture dans le champ de l'autre côté de la route et a fait plusieurs tours en marche arrière percutant l'auto-école.

arriere auto-ecole marche tour voiture