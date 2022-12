× Close Pour un public averti

Les soldats russes l'attendaient avec impatience

Le matériel que les soldats russes avaient commandé est enfin arrivé. C'est l'heure du déballage. Sur le colis il est inscrit : « от Валюхи с Новым годом » (de la part de Valentin, Bonne année !). Un soldat ouvre le carton et découvre une bouteille de bière qui n'en est pas vraiment une. Car quand on dévisse le fond, on découvre un fleshlight.

