Matrix Resurrections (Trailer #2)

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Warner Bros. Pictures vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce du film de science-fiction américain « Matrix Resurrections », quatrième volet de la saga « Matrix », coécrit et réalisé par Lana Wachowski et dont la sortie en salles est prévue pour le 22 décembre 2021. Dix-huit ans après les événements de Matrix Revolutions, Neo ne se souvient plus de rien et mène une vie d'apparence normale à San Francisco. Il se rend régulièrement chez un psychiatre à qui il raconte ses rêves étranges et qui lui prescrit des pilules bleues. Après la réapparition de visages familiers et en quête de réponses, Neo repart à la recherche du lapin blanc. Il rencontre un certain Morpheus, qui lui offre le choix entre rester dans la Matrice et prendre son envol.

bande-annonce matrix resurrections trailer