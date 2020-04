Matthieu court avec une couette #confinement

Pendant le confinement, Matthieu s'amuse à courir avec une couette sur le dos et se jette contre une porte. Il casse la porte et se fait engueuler par sa mère. « Mais ça va pas la tête. Putain Matthieu mais c'est pas possible. Il vient de péter la porte. Je sais pas, tu fais quoi avec ta couette ? Putain mais c'est pas vrai, j'en ai marre de ce gosse ! »

casse confinement couette dispute engeulade maman matthieu mere porte