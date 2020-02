Une mère retrouve sa fille décédée en VR

En Corée du Sud, une mère de famille, Jang Ji-Sung, a retrouvé pendant quelques instants sa petite fille, Nayeon, décédée en 2016 d'une maladie incurable à l'âge de 7 ans, grâce à un casque de réalité virtuelle. Dans le cadre d'un documentaire coréen intitulé « I Met You », et entièrement dédié à la puissance de la réalité virtuelle, des techniciens ont recréé virtuellement la petite Nayeon pour faire en sorte que sa voix, les mouvements de son visage et de son corps paraissent aussi réels que possible. Ils ont également recréé un environnement calme en extérieur où la fillette jouait et fêtait son anniversaire avec sa mère.

