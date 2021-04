Un message de « C'est Pas Sorcier » pour les jeunes

Jamy Gourmaud, Fred Courant, Sabine Quindou et Valérie Guerlain, qui incarnait la « petite voix » dans l'émission « C'est Pas Sorcier », se sont retrouvés en visioconférence pour encourager les jeunes en difficulté psychologique, notamment en cette période d’isolement due au coronavirus, à demander de l'aide et appeler le 0800 235 236 (anonyme et gratuit), numéro vert du Fil Santé Jeunes, un dispositif de prévention répondant à distance aux questions de santé physique, mentale et sociale que se posent les jeunes de 12 à 25 ans. Cette activité d'écoute, d'information et d'accompagnement est également réalisée sur le site filsantejeunes.com.

