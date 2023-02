Un message pour les voleurs de pot catalytique

Le propriétaire d'une voiture a réservé une jolie surprise aux voleurs qui essaieront de lui voler son pot catalytique. Il a installé une plaque de protection pour rendre l'accès au catalyseur plus difficile et a gravé un message sur le pot : « Fuck You, Try Again »

