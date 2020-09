« Attention aux pickpockets » alerte un conducteur de métro

Entre 17h et 23h sur la ligne 7 du métro parisien en direction de la Courneuve, un conducteur fait de la prévention contre le pickpocket auprès des passagers. Ces derniers peuvent entendre dans le wagon « Faites attention aux pickpockets, tous les soirs je vous le dis, faites gaffe aux pickpockets, de cette station de fou (Gare de l'Est) jusqu'à porte d'Aubervilliers ». Et il continue en disant « Personne ne se fait voler dans mon train, comme tous les soirs je vous le dis, vous vous protéger les uns les autres. ». Cette vidéo a rapidement buzzé et le lendemain, le conducteur a remercié la personne qui a filmé (@Killedmylove_ ) en lui faisant une petite dédicace. « J'ai été agréablement surpris par les messages des voyageurs [...] Ca m'a beaucoup touché [...] Je voulais vous remercier et remercier cette personne, je pense qu'elle est dans mon train ». Le conducteur s'est créé un compte Twitter pour l'occasion @Habib21770752

conducteur france message metro paris pickpocket prevention tire train vol