Une meute de loups à l'entré du village de Saint-Martin-Vésubie

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Deux hommes suivent en voiture une meute de 5 loups à l'entrée du village de Saint-Martin-Vésubie en France. Vraisemblablement, il s'agirait de loups Noirs du Canada rescapés du parc Alpha, un parc animalier grandement endommagé par la tempête Alex et les inondations du 2 octobre. Lors de la crue, une des clôtures a cédé et sept loups ont réussi à s'échapper. Ces loups ne savent pas chasser et ne sont pas dangereux pour l'homme, car ils ont été élevés en captivité. Mais ils semblent s'ensauvager et il ne faut surtout pas essayer de les attraper soi-même.

france loup meute route village