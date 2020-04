Mirage avec un bateau

Un bateau semble voler au-dessus de l'océan Pacifique au large de Mount Maunganui, en Nouvelle-Zélande. Il s'agit d'un mirage supérieur qui survient lorsque l'air proche du sol est plus froid qu'en hauteur. Le gradient thermique de l'atmosphère est alors dirigé vers le haut et l'air est refroidi au niveau du sol : la température croit avec l'altitude sur une certaine distance. L'image de l'objet peut être inversée ou non, parfois déformée par la convection de l'air, et sera au-dessus de l'objet réel.

bateau illusion mirage volant