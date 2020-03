Miumiu chante « Fly Me to the Moon » à la guitare

Miumiu, une petite fille de 6 ans habitant à Nankin, en Chine, joue de la guitare en chantant « Fly Me to the Moon », une chanson écrite en 1954 par Bart Howard et interprétée par Frank Sinatra dans sa version la plus célèbre.

