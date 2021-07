L'apnéiste Alexey Molchanov bat un record du monde à -131 mètres

Samedi 17 juillet 2021 durant la compétition Vertical Blue dans le Trou bleu de Dean, aux Bahamas, l'apnéiste russe Alexey Molchanov, 34 ans, a battu le record du monde en catégorie CWT (Poids constant avec palmes) avec une apnée à -131 mètres, en 4 minutes et 33 secondes. En CWT, le plongeur doit descendre à la palme jusqu’à 30 mètres avant d’être en chute libre puis, sur le chemin du retour, de nouveau utiliser ses palmes, en l’occurrence une monopalme, pour rejoindre la surface. Pour obtenir la validation, l’athlète doit évidemment avoir atteint la profondeur annoncée en rapportant une étiquette mais également suivre une procédure à la surface : il doit enlever son pince-nez, son masque, faire le signe OK et dire à haute voix « I am OK ». Il reçoit alors un carton blanc de la part des juges, validant ainsi la performance.

