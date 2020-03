Montage de la scène de Rammstein (Timelapse)

Un timelapse du montage de la scène du groupe de metal industriel allemand Rammstein pour un concert au stade de Dresde, en Allemagne, lors de la tournée européen Europe Stadium Tour 2020. Cette impressionnante logistique fait travailler 160 personnes sur la tournée, auxquelles s'ajoutent 80 bénévoles locaux sur chaque concert qui aident à décharger, monter, démonter et charger le matériel. Les 160 personnes qui accompagnent Rammstein en permanence voyagent dans 7 bus de tournée complètement aménagés avec un espace détente et des espaces repos, tandis que 25 semi-remorques déplacent la structure de 80 tonnes qui soutiendra les lumières, l'équipement sonore et les éléments suspendus de la scène.

concert logistique rammstein scene timelapse